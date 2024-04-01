بدء التسجيل في «حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي» للطلبة الإماراتيين

دينا جوني (دبى)

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي فتح باب التسجيل في النسخة الأولى من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين في دبي للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025. وتستقبل «الهيئة» طلبات التسجيل لغاية 30 أبريل 2024الجاري، عبر منصة «إماراتي» في تطبيق «دبي الآن» على الهواتف الذكية.

ويستهدف البرنامج في دورته الأولى 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية خلال آخر عامين دراسيين، للالتحاق بأفضل الجامعات المرموقة بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تقدر بمليار و100 مليون درهم خلال السنوات المقبلة.

وتقدّم المنح للتسجيل في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية، بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية.

وقالت عائشة عبدالله ميران، المديرة العامة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: إن البرنامج يهدف إلى بناء القدرات والكفاءات الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها في التخصصات المستقبلية المتنوعة، عبر تخريج قيادات وطنية في القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي الريادية عالمياً، وأن تكون من أفضل مدن العالم للعيش والحياة. وأضافت: إن البرنامج يشكّل فرصة حقيقية أمام كل طالب وطالبة من الإماراتيين لاكتشاف طاقاتهم والمشاركة في صنع مستقبل أجمل لوطنهم .

بدوره، اعتبر حمد عبيد المنصوري، مدير عام «دبي الرقمية» أن برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي مبادرة نوعية تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على مواصلة نهج الاستثمار في الكفاءات الوطنية، باعتبارها المورد الأهم في مسيرة دبي نحو الريادة المستدامة.

وقال: إن دبي الرقمية شريك فاعل في هذه المبادرة، من خلال توفير بنية تحتية متطورة وممكّنات رقمية تتيح تجارب متميزة للمتعاملين وتمكن الجهات الحكومية في الإمارة من تطوير وإطلاق مبادرات رائدة تعزز حضور ومكانة دبي على مؤشرات التنافسية العالمية.

شروط

يجب أن يتضمن القبول تاريخ بدء الدراسة والمدة المحددة والرسوم الدراسية، كما يشترط ألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أي من الجهات المانحة داخل أو خارج دولة الإمارات.