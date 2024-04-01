الثلاثاء 2 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية خالد بن زايد.. «زايد العليا لأصحاب الهمم» تنظم «مستجدات أبحاث التوحد»

برعاية خالد بن زايد.. «زايد العليا لأصحاب الهمم» تنظم «مستجدات أبحاث التوحد»
2 ابريل 2024 02:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تنمية المجتمع» تُعزز تمكين ودمج ذوي التوحد
«طيران الإمارات» صديقة لذوي التوحد في مرافق إجراءات السفر بدبي

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تنظم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع شركة أدنوك ومجموعة لوتس هوليستك أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد بدورته 12 خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2024 م في مركز أبوظبي للطاقة- أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة.
ويستمر المؤتمر 4 أيام في مركز أبوظبي للطاقة، ويتضمن برنامج المؤتمر  نحو 20 جلسة، تغطي أحدث المستجدات في أبحاث التوحد، ويتضمن البرنامج أكثر من 30 ورشة، وعدداً من الجلسات الحوارية مع الأهالي وأصحاب القرار، وما يزيد على 100 متحدث من أكثر من 20 دولة.
يشارك في المؤتمر خبراء متخصصون في مجالي تعديل السلوك والطب الحيوي ومستجداته، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بهدف نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد وتعظيم الإفادة من الأبحاث العملية والدراسات التي تعرض خلال المؤتمر الذي يصاحبه عدد كبير من الورش و الجلسات الحوارية اعتباراً من 27 أبريل من قبل مدربين عالميين.
وأوضح عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المؤتمر يلقي الضوء على أحدث ما توصلت إليه الدراسات العلمية والبحوث الحديثة في مجال التوحد، ويوفر الفرصة الحقيقية للمشاركين من الخبراء وكوادر المؤسسة والمؤسسات والجهات المعنية من مختلف دول العالم وأولياء أمور ذوي التوحد للاطلاع على أفضل الخبرات المتعلقة بحالة التوحد.

خالد بن زايد
زايد العليا لأصحاب الهمم
التوحد
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
اعتماد إجازة عيد الفطر لموظفي حكومة أبوظبي
1 ابريل 2024
مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤمّن سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في غزة
اليوم 02:45
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يدمر منظومتين من المسيّرات الحوثية
اليوم 02:45
أطفال نازحون يملأون قوارير ماء في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تحذر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة
اليوم 02:45
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
50 مليوناً يواجهون خطر العواصف في الولايات المتحدة
اليوم 02:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©