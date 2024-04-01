برعاية خالد بن زايد.. «زايد العليا لأصحاب الهمم» تنظم «مستجدات أبحاث التوحد»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تنظم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع شركة أدنوك ومجموعة لوتس هوليستك أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد بدورته 12 خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2024 م في مركز أبوظبي للطاقة- أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة.

ويستمر المؤتمر 4 أيام في مركز أبوظبي للطاقة، ويتضمن برنامج المؤتمر نحو 20 جلسة، تغطي أحدث المستجدات في أبحاث التوحد، ويتضمن البرنامج أكثر من 30 ورشة، وعدداً من الجلسات الحوارية مع الأهالي وأصحاب القرار، وما يزيد على 100 متحدث من أكثر من 20 دولة.

يشارك في المؤتمر خبراء متخصصون في مجالي تعديل السلوك والطب الحيوي ومستجداته، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بهدف نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد وتعظيم الإفادة من الأبحاث العملية والدراسات التي تعرض خلال المؤتمر الذي يصاحبه عدد كبير من الورش و الجلسات الحوارية اعتباراً من 27 أبريل من قبل مدربين عالميين.

وأوضح عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المؤتمر يلقي الضوء على أحدث ما توصلت إليه الدراسات العلمية والبحوث الحديثة في مجال التوحد، ويوفر الفرصة الحقيقية للمشاركين من الخبراء وكوادر المؤسسة والمؤسسات والجهات المعنية من مختلف دول العالم وأولياء أمور ذوي التوحد للاطلاع على أفضل الخبرات المتعلقة بحالة التوحد.