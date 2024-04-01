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علوم الدار

130 شاباً من شباب العالم في حوار ثقافي

المشاركون بالحوار في صورة جماعية (من المصدر)
2 ابريل 2024 02:43

دبي (الاتحاد)

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ضمن حملة «رمضان في دبي» 1445هـ، التي تم إطلاقها بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام؛ بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي، وبهدف إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة بمقدم الشهر الفضيل. استضاف مجلس أم سقيم 130 شاباً من شباب العالم يمثلون جنسيات مختلفة الأديان والأعراق، وذلك في حوار ثقافي ودي وهادف، نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، خلال أمسية رمضانية ضمن فعاليات رمضان في دبي، بحضور أحمد خلفان المنصوري مستشار التواصل الحضاري، والمنسق العام لفعاليات رمضان في دبي بالدائرة.

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