حمد الشرقي وعمار النعيمي يواصلان استقبال المهنئين بشهر رمضان

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، فريق مدفع الإفطار الرمضاني التراثي الذي ينطلق في شهر رمضان من كل عام من أمام جامع الشيخ زايد بالإمارة لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم، بالإضافة إلى المدفع المتنقل الذي يجوب مختلف مناطق وقرى الإمارة خلال الشهر المبارك، و جموع المهنئين بشهر رمضان.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

كما واصل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك مساء أمس في قصر الزاهر.

وتلقى سموه التهاني من معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وناصر خليفة البدور، الوكيل المساعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، الملحق الثقافي في سفارة الدولة بالقاهرة، ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، الذين أعربوا عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم لسموه بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة على صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.