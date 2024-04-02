محمد بن راشد: 1.4 مليار درهم المساهمات في "وقف الأم".. سنحتفي بالأم دائماً وأبداً

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نسعد بختام عمل شارك فيه مئات الآلاف لتكريم الأم.. "وقف الأم".. الذي بلغت المساهمات فيه أكثر من 1.4 مليار درهم خلال الشهر الفضيل.

وقال سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): "مع خواتيم الشهر الفضيل.. نسعد بختام عمل شارك فيه مئات الآلاف لتكريم الأم.. "وقف الأم".. الذي بلغت المساهمات فيه أكثر من 1.4 مليار درهم خلال الشهر الفضيل .. وقف دائم للتعليم.. وصدقة جارية عن الأمهات في دولة الإمارات.. وبركة لنا في أعمالنا ومسيرتنا.. وستبقى الأم جنة.. وطريقاً إلى الجنة.. ولن يوفيها حقها شيء.. وسنحتفي بها دائماً وأبداً.. حفظ الله جميع الأمهات.. وحفظ الله دولة الإمارات".