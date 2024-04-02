"قضاء أبوظبي" توضح عقوبة العنف الأسري

أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي عقوبة العنف الأسري، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

وأكدت قضاء أبوظبي، أن المادة 9 و5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري نصت على أن:

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر، والغرامة التي لاتزيد عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري التالية:الإيذاء الجسدي، الإيذاء النفسي،الإيذاء الجنسي، الإيذاء الاقتصادي.