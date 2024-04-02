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علوم الدار

"قضاء أبوظبي" توضح عقوبة العنف الأسري

"قضاء أبوظبي"
2 ابريل 2024 12:51

 أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي عقوبة العنف الأسري، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

وأكدت قضاء أبوظبي، أن المادة 9 و5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري نصت على أن:

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يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر، والغرامة التي لاتزيد عن  5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري التالية:الإيذاء الجسدي، الإيذاء النفسي،الإيذاء الجنسي، الإيذاء الاقتصادي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العنف الأسري
قضاء أبوظبي
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