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مكتب رئاسة مجلس الوزراء يطلع على تحسينات خدمات "الداخلية" ضمن مشروع (2.0)

مكتب رئاسة مجلس الوزراء يطلع على تحسينات خدمات وزارة الداخلية ضمن مشروع (2.0)
2 ابريل 2024 12:55

زار وفد من فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء برئاسة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية، مقر وزارة الداخلية للوقوف على ما تم إنجازه ضمن مشروع خدمات (2.0)، وأهم مخرجات التحسين التي تمت على هذه الخدمات.

 

واجتمع الوفد مع فريق عمل وزارة الداخلية بحضور العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة في الوزارة، والمقدم محمد الجنيبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

 

ورحب العميد ناصر خادم الكعبي بالوفد الزائر، وأكد أهمية تطوير الخدمات الحكومية لتكون أكثر استجابة وابتكاراً وجاهزية للمستقبل، مدعومة بمنهجيات عمل جديدة تركز على تلبية احتياجات المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة، وذات أثر إيجابي على المجتمع، الأمر الذي يعزز التطوير المستدام والمستمر للخدمات الحكومية من خلال تقديم خدمات استباقية من دون طلب من المتعامل.

 

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وقال العميد الكعبي: "بناءً على قائمة الخدمات التي تم اعتمادها من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، شُكل فريق عمل متكامل من الوزارة للقيام بمجموعة من التحسينات والحلول الاستباقية على خدمات إصدار ملكية مركبة، ونقل ملكية مركبة، وفتح ملف مروري، وفقاً لنهج تصميم الخدمات الحكومية الجديدة (2.0)، وبمواصلة العمل المستمر تم إنجاز كافة التحسينات المقترحة بنسبة 100%".

 

من جهته قدم الرائد أحمد الشامسي عرضاً شرح فيه التحسينات المدرجة على عدد من خدمات وزارة الداخلية المقدمة للمجتمع، لتتوافق مع توجيهات حكومة الإمارات برفع مستويات جودة الخدمة واختصار رحلة المتعامل وتكون شاملة لترضي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.

 

المصدر: وام
مجلس الوزراء
وزارة الداخلية
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