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علوم الدار

"تعليم" تشارك في مؤتمر الإشراف التربوي وتطوير المناهج بواشنطن

"تعليم" تشارك في مؤتمر الإشراف التربوي وتطوير المناهج بواشنطن
2 ابريل 2024 13:30

 شارك وفد من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في المؤتمر السنوي للتعليم الذي تنظمه منظمة الإشراف التربوي وتطوير المناهج في واشنطن، بهدف الاطلاع على مستجدات قطاع التعليم على المستوى العالمي وأحدث الممارسات في تطوير أنظمة تعليمية فعالة تعتمد على أساليب التدريس والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتحقيق تجربة تعليمية ممتعة لجميع الطلبة.

 

وخلال المؤتمر شارك الوفد في العديد من البرامج وورش العمل المتخصصة في مجال تبني أفضل الأساليب والممارسات التعليمية المتقدمة التي تواكب التطورات المتسارعة في مجال التعليم، إلى جانب مشاركتهم في ورش متخصصة ببناء المناهج التعليمية وكيفية تقديمها للطلبة بالاعتماد على الإستراتيجيات التعليمية الحديثة.

 

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وجاءت مشاركة المؤسسة في المؤتمر بهدف فتح قنوات التعاون والتواصل بين مختلف الدول في قطاع التعليم والاستفادة من التجارب التعليمية الريادية والاطلاع على تجاربها بما يعود بالنفع على كافة الدول المشاركة في المؤتمر لبحث موضوعات تربوية هامة من شأنها رسم ملامح مستقبل التعليم خلال الفترات المقبلة.

 

المصدر: وام
واشنطن
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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