"ديوا" أول مؤسسة خدماتية تطلق تطبيقها الذكي على نظارات الواقع الافتراضي

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" تطبيقها الذكي على نظارات "فيجن برو" من "آبل" لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة خدماتية توفر خدماتها من خلال هذه التقنية التي تمزج بين الواقعين المعزز والافتراضي للاستفادة من إمكاناتها وخصائصها المختلفة لتعزيز خدمات المتعاملين.





وأعلنت الهيئة اليوم أنها توفر باقة من الخدمات والمميزات والخصائص عبر نظارات "فيجن برو" تشمل إمكانية الدخول إلى التطبيق باستخدام الهوية الرقمية الموحدة أو عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور أو الدخول التلقائي من خلال بصمة العين، والتعرف على بيانات حساب المستهلك الأساسي مع إمكانية اختيار الحساب المراد الاستفسار عنه، والاطلاع على البيانات المرئية باستخدام خاصية اللمس والسحب الافتراضي.

ويمكن للمستهلك الاطلاع على تفاصيل الفاتورة الشهرية وسدادها باستخدام "آبل باي"، كما يمكن عن طريق التطبيق الوصول إلى لوحة بيانات "الحياة الذكية" والاطلاع على تقارير سنوية وشهرية ويومية حول استهلاك للكهرباء والمياه ومقارنته مع استهلاك المنازل المماثلة عبر برنامج "نهجي المستدام"، كما يوفر التطبيق الذكي البصمة الكربونية لكل متعامل ونصائح مخصصة لتعزيز كفاءة الاستهلاك.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتوفير خدمات مبتكرة آمنة واستباقية متاحة على مدار الساعة عبر مختلف القنوات التي تناسب جميع فئات المتعاملين لإجراء معاملاتهم بسهولة ويسر، في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم ويسهم في تعزيز سعادتهم، بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية الميتافيرس وغيرها، وقد ساهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في ارتفاع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2%".

في عام 2023، أنجز متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي نحو 12.5 مليون معاملة رقمية، مقارنة بـنحو 10 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2022. وتضمنت المعاملات التي أجراها متعاملو الهيئة أكثر من 2.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 3.2 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى أكثر من 6.8 مليون معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.