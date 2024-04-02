خالد بن زايد يشهد جلسة حوارية رمضانية نظمها مجلس محمد بن زايد

شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، جلسة حوارية نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الرمضاني الحالي، بعنوان «الإرث الإنساني لدولة الإمارات».

شارك في الجلسة كل من معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعلي المطوع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وحصة تهلك وكيل مساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع.

وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على الأثر الإيجابي للجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات على المستويين المحلي والعالمي، بجانب الفرص والتحديات ودور التكنولوجيا والابتكار في توسيع نطاق تأثير المبادرات الإنسانية على المجتمعات والفئات المستهدفة، إضافة إلى رؤيتهم تجاه مستقبل الإرث الإنساني لدولة الإمارات.

وتناول معالي حمدان المزروعي أبرز العوامل التي أسهمت في النجاح المستمر للأعمال الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في مختلف مناطق العالم، بجانب أهمية العمل التطوعي ودور القطاع الخاص في المجال الإنساني. وقال: إن دولة الإمارات جعلت الإنسان محور كل جهد إنساني تقوم به منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فاهتمت بصحته وتعليمه وصون كرامته وتمكينه والاستثمار فيه من دون النظر إلى دينه أو لونه أو جنسه في مختلف المجتمعات المحتاجة في أنحاء العالم، مشيراً في هذا السياق إلى أن مبادرة إرث زايد الإنساني التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي تأكيداً لاستمرار نهجه وسيراً على خطاه في إعلاء قيم الخير والبذل والعطاء الإنساني.

من جانبه، أكد علي المطوع أهمية دور الوقف في تعزيز الجهود الإنسانية التي تقوم بها الدولة، مشيراً إلى الأوقاف المبتكرة ودورها في دعم المبادرات الإنسانية. وقال: إن الوقف يستهدف مساعدة الفئات المحتاجة بصورة مستدامة، سواء داخل الدولة أو خارجها، كونه يجسد الصدقة الجارية وله دور رئيسي في استدامة العمل الخيري، مشيراً إلى حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى دعم الأفراد تعليماً وتأهيلاً في المجتمعات الأقل حظاً، مما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم والارتقاء بواقعهم.

وأوضح أن تنمية الوقف تقوم بشكل رئيسي على مساهمة أطياف المجتمع، وتطرق إلى عدد من المشاريع العالمية التي تنفذها الدولة مثل «وقف سقيا الماء» وغيرها، والتي تساهم في دعم جهود الدولة الإنسانية والخيرية على المستويين المحلي والعالمي. بدورها، تناولت حصة تهلك التحديات التي تواجهها منظومة العمل الإنساني والتطوعي ومستقبل الإرث الإنساني وتعزيز روح العطاء في المجتمع. وقالت: إن الإمارات من الدول السباقة في وضع قوانين وتشريعات وإنشاء مؤسسات تنظم العمل الإنساني والتطوعي الخيري لضمان استدامته وتوسيع نطاق تأثيره، موضحة أن العطاء ومد يد العون والمشاركة ثقافة متأصلة في مجتمع الإمارات، وأن مفهوم القيم والهوية انتقل إلى عمل مؤسسي منظم، حتى أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في ساحات العطاء الإنساني.

كما عُرض خلال الجلسة الحوارية «مقطع فيديو» شارك فيه عدد من المعنيين بمجالات العمل الإنساني، وهم الدكتورة مريم النعيمي استشارية طوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، ومحمد خميس الكعبي مدير عام جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، وتالا الرمحي - الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية في مبادرة «بلوغ الميل الأخير»، وجوزيبي سابا - الرئيس التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، بجانب مشاركة مقدم البرامج الإنسانية غيث. وطرح المشاركون أفكارهم لتعزيز إرث الإمارات الإنساني وأثر جهودها الخيرة في مختلف مجتمعات العالم. وتبث الجلسة - التي أدارها فيصل بن حريز مذيع ومقدم برامج في قناة سكاي نيوز عربية التلفزيونية - على قناتي الإمارات ومجلس محمد بن زايد على «اليوتيوب» يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء.