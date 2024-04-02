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"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً قوياً في المحيط الهادئ

"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً قوياً في المحيط الهادئ
2 ابريل 2024 15:25

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، زلزالاً بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في غرب المحيط الهادئ.
وقال المركز، في حسابه على منصة «إكس»، إن الزلزال سجل «الساعة 13:54، الموافق 02/04/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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