بلدية أبوظبي تنظم حملة للتوعوية بضرورة الحد من هدر الطعام

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، عبر مراكزها الفرعية كافة، حملة توعوية للحد من هدر الطعام، استهدفت أفراد المجتمع في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مشروع حفظ النعمة.

وهدفت الحملة إلى غرس ثقافة العطاء لدى أفراد المجتمع، والتوعية بضرورة الحد من هدر الطعام وتأثيراته الضارة اقتصادياً وبيئياً، والتشجيع على الاستخدام الأمثل للأغذية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية كجزء من أهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة الابتعاد عن العادات الغذائية غير الصحيحة، وتقليل كميات الغذاء التي يتم إعدادها وشرائه بقدر الحاجة، والابتعاد عن التسوق المفرط غير المخطط له، وهو ما يساعد في حفظ الموارد واستدامتها، وتقليل كميات النفايات التي يجب التخلص منها وإعادة تدويرها.

وحثت الحملة أفراد المجتمع على حفظ الموارد من الهدر والاستفادة منها على الوجه الأفضل، والتعاون في إعادة توزيع الفائض من المواد الغذائية والطعام القابل للاستهلاك، للإسهام في الحد من هدر الغذاء ومساعدة المحتاجين بإعادة توزيع الطعام الفائض من خلال مشروع "حفظ النعمة"، حيث تم تعريف أفراد المجتمع بالمشروع وآلية التواصل معه حتى يتم تسليم الطعام الفائض بطرق سليمة ليصل إلى الفئات المستفيدة بطرق آمنة.

وتضمنت الحملة كذلك نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "فريجنا"، وإرسال رسائل نصية توعوية للفئات المستهدفة من الحملة.