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"خيرية وأجرة الشارقة" توزعان 15 ألف وجبة إفطار صائم على السائقين

"خيرية وأجرة الشارقة" توزعان 15 ألف وجبة إفطار صائم على السائقين
2 ابريل 2024 15:55

قالت جمعية الشارقة الخيرية، إنها خصصت منذ بداية شهر رمضان المبارك، 15 ألف وجبة إفطار صائم، يتمّ توزيعها على سائقي أجرة الشارقة، وبواقع 500 وجبة يومياً.

وقال محمد بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في جمعية الشارقة الخيرية، إن مشروع إفطار صائم يعد واحداً من أهم مشاريع الحملة الرمضانية للجمعية لأنه يجسد مبادئ التكافل الاجتماعي ويعمق الشراكات بين الجمعية، وسائر مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، التي ترغب مشاركة الجمعية هذا العمل الجليل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع "أجرة الشارقة" تمثل جزءاً من مشروع إفطار الصائمين الذي تنفذه الجمعية في أكثر من 143 موقعاً حول الإمارة.

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من جانبه قال خالد الكندي مدير عام "أجرة الشارقة" إن هذه المبادرة جاءت في شهر الخير تحقيقا لقيم العطاء والفضيلة المتأصلة في نفوس أبناء الإمارات، والتي تعكس قيم التسامح والبذل والجود والعطاء الإنساني.

المصدر: وام
الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
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