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مستشفى القاسمي يجري 3 عمليات لعلاج ارتفاع ضغط الدم بنظام "برادايس"

مستشفى القاسمي يجري 3 عمليات لعلاج ارتفاع ضغط الدم بنظام "برادايس"
2 ابريل 2024 16:38

أجرت وحدة القسطرة بمستشفى القاسمي في الشارقة، ثلاث عمليات لعلاج ارتفاع ضغط الدم خلال شهر مارس الماضي باستخدام نظام "برادايس" لثلاثة من مرضى تتراوح أعمارهم بين 45 و75 عاماً ممن يعانون منذ سنوات طويلة من ارتفاع غير مستقر في ضغط الدم على الرغم من تناولهم العقاقير والأدوية التي تستخدم لخفض ضغط الدم المرتفع.

وتعتبر هذه العمليات الثلاث نقلة نوعية في عمليات القسطرة باستخدام نظام "برادايس" الذي توفره مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لأول مرة في مستشفى القاسمي التابع لها، كتقنية حديثة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يتم إجراء العملية باستخدام هذا النظام من خلال كي وعزل الأعصاب السمبثاوية التي تغلف الشرايين الكلوية التي تلعب دوراً رئيسياً في ارتفاع ضغط الدم.

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وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن دور المؤسسة لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية العالية الجودة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى الإبتكار وتوفير أحدث التقنيات والمعدات الطبية التي تسهم في تحسين عمليات العلاج وتقديم خدمات طبية متميزة للمجتمع من خلال إجراءاتها الطبية المتقدمة مثل عمليات القسطرة في مركز القلب بمستشفى القاسمي باستخدام نظام "برادايس".

من جانبه أوضح الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي بالشارقة، أن أهمية إجراء عمليات القسطرة باستخدام نظام "برادايس" تتمثل في توفير العلاج المناسب والفعال لمرضى القلب الذين يعانون من مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم غير المستقر؛ إذ تسهم هذه العمليات في تحسين جودة حياة المريض والحد من المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تنجم عن تلك المشاكل، ما يقلل من حدوث الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

المصدر: وام
ضغط الدم
مستشفى القاسمي
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