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"اقتصادية الشارقة" تكثف رقابتها على الأسواق استعدادا لعيد الفطر

"اقتصادية الشارقة" تكثف رقابتها على الأسواق استعدادا لعيد الفطر
2 ابريل 2024 17:08

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أنها ستكثف، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حملاتها الرقابية على الأسواق في الإمارة، بغرض تعزيز سلامة جميع الممارسات الاقتصادية.

وقالت إن الحملات والزيارات الرقابية التي تنفذ تشمل منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة، والجمعيات، والصالونات الرجالية والنسائية، وأسواق الذهب، بالإضافة إلى جميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة الأسواق، وعلى التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، وتماشياً مع أهدافها الإستراتيجية وفي مقدمتها الإسهام في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

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من جانبه قال سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في "اقتصادية الشارقة"، إن الدائرة كثفت جهودها الرقابية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وأن الجولات الرقابية ستستمر خلال أيام العيد الثلاثة وذلك للتأكد من تطبيقها للمعايير المعتمدة كافة.

ونوه بالدورالحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات، مهيباً بالجميع التواصل مع الدائرة في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال على الرقم "80080000" أو من خلال زيارة موقع الدائرة الإلكتروني "www.sedd.ae" أو عبر التطبيق الذكي للدائرة.

المصدر: وام
الشارقة
اقتصادية الشارقة
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