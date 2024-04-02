درهم الحمد يدعم مشاريع الشارقة الخيرية بقيمة 6.2 مليون درهم

وصل إجمالي قيمة المشاريع التي تم تنفيذها من قبل جمعية الشارقة الخيرية من تبرعات مشروع "درهم الحمد" على مدار 2023 نحو 6.2 مليون درهم من حساب تبرعات درهم الحمد منها 1.2 مليون درهم لدعم برامج المساعدات الداخلية وربع مليون درهم في برامج المساعدات العلاجية التي تم تقديمها للحالات المرضية المسجلين بكشوف الجمعية.

كما ساهمت تبرعات المشروع بقيمة مليوني درهم في تنفيذ عدد من المساجد الجاري إنشاؤها داخل الدولة بالإضافة إلى 1.7 مليون درهم لدعم عدد من المشاريع المنفذة خارج الدولة للدول المشمولة ببرامج المساعدات الخارجية التي تنفذها الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة ومكاتبها الإقليمية وتضمنت بناء فصول دراسية ومطابخ لتوزيع الوجبات الغذائية ورعاية الايتام وانشاء المستوصفات الصحية لتقديم الخدمات العلاجية ودعم مشاريع إفطار الصائمين والأسر المنتجة إلى جانب دعم مركز جمعية الشارقة الخيرية الطبي في خورفكان بما يقارب ربع مليون درهم والمساهمة كذلك في برامج الدعم المقدمة لجامعة الشارقة ضمن برامج المشاركات المجتمعية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن الخدمة تحظى بدعم أكثر عن 25 ألف مشترك حيث يتم استقطاع درهم واحد يومياً من رصيد مكالمات المتبرعين بمجرد الاشتراك في الخدمة من خلال ارسال كلمة "حمد" باللغة العربية او الإنجليزية إلى الكود 1110 لعملاء اتصالات بينما تم تخصيص الكود 1011 للراغبين في الاشتراك من عملاء شركة المكالمات المتكاملة دو، معرباً عن شكره لمشتركي الخدمة عن حجم المساهمة التي يقدمونها من خلال هذه الخدمة.