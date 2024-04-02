"ضمان": تجديد وثيقة التأمين الأساسية للعمالة المنزلية عبر منصة "تم"

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" التابعة لمجموعة "بيور هيلث" أن خدمة تجديد وثيقة التأمين الأساسية للعمالة المنزلية الصادرة عنها، أصبحت متوفرة عبر منصة "تم"-المنصة الرقمية الموحَّدة لخدمات حكومة أبوظبي، إلى جانب توفيرها في مراكزها المختلفة وعبر موقعها الإلكتروني وذلك تحت إشراف دائرة الصحة - أبوظبي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي دائرة الصحة - أبوظبي الرامية إلى تحسين وتبسيط الإجراءات الخاصة بالوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، لا سيما تجديد وثائق الضمان الصحي الأساسية بما يتوافق مع جهود التحول الرقمي في الإمارة ويسهم في توفير تجربة متميزة للمتعاملين.

وأوضحت "ضمان" أن الخدمة تشمل تجديد وثيقة التأمين الأساسية للعمالة المنزلية وسداد قيمة غرامات التأخر في تجديد الضمان الصحي في حال وجودها، وأن استكمال إجراءات الخدمة ودفع الرسوم لا تستغرق سوى بضع دقائق ولا تتطلب تقديم أي مستندات أو وثائق رسمية نظراً لربط المتعامل بالهوية الرقمية، مشيرةً إلى أن تفعيل بوليصة التأمين يتم خلال 15 دقيقة بعد تأكيد دفع الرسوم المقررة بنجاح؛ إذ ترسل الشركة بريداً إلكترونياً للمتعامل لإعلامه بتفعيل بوليصة التأمين لمكفوله.

جدير بالذكر أن برنامج أبوظبي الأساسي يحظى بالدعم الحكومي ويشمل العمالة المنزلية المكفولة من قبل المواطنين أو المقيمين، والموظفين الذين يتقاضون 5 آلاف درهم أو أقل من دون تأمين المسكن من قبل الكفيل، أو 4 آلاف درهم أو أقل في حال تأمين المسكن من جانب الكفيل.