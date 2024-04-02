الأربعاء 3 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"ضمان": تجديد وثيقة التأمين الأساسية للعمالة المنزلية عبر منصة "تم"

مقر شركة ضمان
2 ابريل 2024 17:18

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" التابعة لمجموعة "بيور هيلث" أن خدمة تجديد وثيقة التأمين الأساسية للعمالة المنزلية الصادرة عنها، أصبحت متوفرة عبر منصة "تم"-المنصة الرقمية الموحَّدة لخدمات حكومة أبوظبي، إلى جانب توفيرها في مراكزها المختلفة وعبر موقعها الإلكتروني وذلك تحت إشراف دائرة الصحة - أبوظبي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي دائرة الصحة - أبوظبي الرامية إلى تحسين وتبسيط الإجراءات الخاصة بالوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، لا سيما تجديد وثائق الضمان الصحي الأساسية بما يتوافق مع جهود التحول الرقمي في الإمارة ويسهم في توفير تجربة متميزة للمتعاملين.

أخبار ذات صلة
"ضمان" توفر باقات تأمين صحي دولية
«ضمان» توفر باقات تأمين صحي للشركات العالمية في الدولة

وأوضحت "ضمان" أن الخدمة تشمل تجديد وثيقة التأمين الأساسية للعمالة المنزلية وسداد قيمة غرامات التأخر في تجديد الضمان الصحي في حال وجودها، وأن استكمال إجراءات الخدمة ودفع الرسوم لا تستغرق سوى بضع دقائق ولا تتطلب تقديم أي مستندات أو وثائق رسمية نظراً لربط المتعامل بالهوية الرقمية، مشيرةً إلى أن تفعيل بوليصة التأمين يتم خلال 15 دقيقة بعد تأكيد دفع الرسوم المقررة بنجاح؛ إذ ترسل الشركة بريداً إلكترونياً للمتعامل لإعلامه بتفعيل بوليصة التأمين لمكفوله.

جدير بالذكر أن برنامج أبوظبي الأساسي يحظى بالدعم الحكومي ويشمل العمالة المنزلية المكفولة من قبل المواطنين أو المقيمين، والموظفين الذين يتقاضون 5 آلاف درهم أو أقل من دون تأمين المسكن من قبل الكفيل، أو 4 آلاف درهم أو أقل في حال تأمين المسكن من جانب الكفيل.

المصدر: وام
ضمان
العمالة المنزلية
الضمان الصحي
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
اليوم 13:20
«مصدر» تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي
اقتصاد
«مصدر» تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي
اليوم 15:13
الفلبين تصدر تحذيراً من خطر حدوث تسونامي وتأمر بإخلاء مناطق ساحلية
الأخبار العالمية
الفلبين تصدر تحذيراً من خطر حدوث تسونامي وتأمر بإخلاء مناطق ساحلية
اليوم 15:11
"بيئة" تطوّر برنامجاً تنفيذياً معززاً بالذكاء الاصطناعي
علوم الدار
"بيئة" تطوّر برنامجاً تنفيذياً معززاً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 14:56
حملة تفتيشية على مراكز التجميل والصالونات في أبوظبي بمناسبة اقتراب عيد الفطر
علوم الدار
حملة تفتيشية على مراكز التجميل والصالونات في أبوظبي بمناسبة اقتراب عيد الفطر
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©