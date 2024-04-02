طقس غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غداً، أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:15 والجزر الأول عند الساعة 15:04، ويكون بحر عمان كذلك خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:19 الثاني عند الساعة 04:31 والجزر الأول عند الساعة 10:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:51.