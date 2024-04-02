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علوم الدار

طقس غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار غداً

أبوظبي
2 ابريل 2024 17:49

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

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وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غداً، أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:15 والجزر الأول عند الساعة 15:04، ويكون بحر عمان كذلك خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:19 الثاني عند الساعة 04:31 والجزر الأول عند الساعة 10:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:51.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
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