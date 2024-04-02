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علوم الدار

حمدان بن محمد: رمضان شهر صوم وتواصل مجتمعي وعلم ومعرفة وتعلم مستمر

حمدان بن محمد: رمضان شهر صوم وتواصل مجتمعي وعلم ومعرفة وتعلم مستمر
2 ابريل 2024 19:38

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن رمضان شهر صوم.. وشهر تواصل مجتمعي.. وشهر علم ومعرفة وتعلّم مستمر.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهدت محاضرة للكاتب والمستكشف الأميركي دان بويتنز حول (المناطق الزرقاء)، وذلك رفقة عدد من المسؤولين والأعيان.. كما التقيت الدكتورة شيلبا بهويجة، المتخصصة في علم النفس التنموي، حيث ناقشنا أهمية رعاية الطفولة المبكرة والتنشئة السليمة لأجيال المستقبل علمياً ومعرفياً. رمضان شهر صوم.. وشهر تواصل مجتمعي.. وشهر علم ومعرفة وتعلّم مستمر».

 

 

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