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«الهلال الأحمر» ينظم احتفالية للأيتام في أم القيوين

تكريم الأيتام في قاعة الاتحاد بأم القيوين (الاتحاد)
3 ابريل 2024 02:05

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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نظم «الهلال الأحمر»، مركز أم القيوين، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، ويوم زايد للعمل الإنساني، اشتملت على تكريم الشركاء الاستراتيجيين، وفعاليات ترفيهية لـ 80 يتيماً «براعم الهلال».
وشهد الاحتفالية عارف الخضر، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر بأم القيوين، وعدد من المسؤولين، وجمع غفير من حاضنات الأيتام وأقاربهم.
وقال عارف الخضر، مدير مركز «الهلال الأحمر» بأم القيوين، إن إحياء ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة متجددة لاستلهام التراث الإنساني والقيم النبيلة والعطاء، الذي لا يتوقف وتعزيز مبادئ التسامح التي رسخها الأب المؤسس المغفور له  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أبنائه وشعبه.
وأضاف: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان من أكبر الداعمين للأيتام والساعين على قضاء حوائجهم، لافتاً إلى أن هذه المناسبة تجسد حرص القيادة الرشيدة على السير على خطى القائد المؤسس، في البذل والعطاء، وتعزيز إرثه الغني في هذا المجال.
وأشار الخضر إلى أن استراتيجية «الهلال الأحمر» لم تغب عن تحسين ظروف الأيتام، حيث استطاعت حشد التأييد لقضاياهم الإنسانية على المستوين المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الاحتفالية تأتي لتؤكد الاهتمام الذي توليه الهيئة لهذه الفئة الغالية على المجتمع، والشعور بالمسؤولية الإنسانية تجاههم.

أم القيوين
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