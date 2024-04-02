«متحف المستقبل» يشارك في «وسيلة الخير»

دبي (الاتحاد)

شارك موظفو «متحف المستقبل» بتوزيع وجبات الإفطار في محطة العبرة الرئيسة في خور دبي ضمن مبادرة «وسيلة الخير» التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وذلك في إطار حرص المتحف على دعم المبادرات الإنسانية والخيرية لتعزيز التضامن الاجتماعي.

وتهدف هذه المشاركة المثمرة من متحف المستقبل إلى تقديم الدعم للمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك، ضمن سلسلة مبادرات «رحلة الخير» التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي بداية الشهر الفضيل، ومن المخطط توزيع 8000 وجبة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: «هذه الشراكة المتجددة بين متحف المستقبل وهيئة الطرق والمواصلات في دبي تأتي في إطار عملنا المشترك والدائم على تحقيق إنجازات مهمة في مختلف مجالات التنمية والتقنية والاجتماعية».

وبدوره، أعرب راشد عبدالكريم الملا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بالغ سروره لمشاركة موظفي متحف المستقبل مع موظفي الهيئة في تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار في إطار مبادرة «وسيلة الخير» الرمضانية من الهيئة.