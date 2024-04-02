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«إسلامية الشارقة» توزع 180 ألف نسخة من المصحف الشريف

«إسلامية الشارقة» توزع 180 ألف نسخة من المصحف الشريف
3 ابريل 2024 02:05

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، توزيع 180 ألف نسخة من المصحف الشريف الذي أشرفت الدائرة على طباعته، وقفاً عن روح المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.
وأشاد عبدالله الله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالاهتمام والدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للدائرة، وما تتولاه من أعمال جليلة في الإمارة، ومنها العناية بكتاب الله وطباعته ونشره، وخدمة القرآن الكريم في مختلف المجالات التعليمية، وتسخير التقنيات الحديثة في سبيل خدمة القرآن والمهتمين به.
وأشار السبوسي إلى أن المصحف تمت طباعته بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم، تحت إشراف لجنة تدقيق المصحف بالدائرة، التي تضم نخبة من العلماء المختصين في القراءات وعلوم القرآن. وتمتاز طبعته بجودة ورقية عالية، وهوية خاصة تتميز عن بقية الطبعات الموجودة، كما يتميز بألوانه وأحجامه المختلفة التي تراعي شرائح المجتمع كافة، ويتضمن معاني مفردات القرآن الكريم.

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