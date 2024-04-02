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عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية المجر في بودابست ويبحثان مسارات التعاون بين البلدين

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية المجر في بودابست ويبحثان مسارات التعاون بين البلدين
3 ابريل 2024 00:32

 التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي بيتر زيجارتو وزير خارجية المجر وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى بودابست.

ورحب معالي بيتر زيجارتو بزيارة سموه ، وبحثا مسارات التعاون بين دولة الإمارات والمجر وسبل تنميته في المجالات كافة بما يدعم مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرضا الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين ، وناقشا الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات الداعمة لخطط البلدين التنموية.

وتطرقا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي التي تم توقيعها بين البلدين شهر مارس الماضي ، وأهمية البناء عليها لتحفيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات والمجر عميقة ومتطورة، وهناك حرص من البلدين الصديقين على ترسيخ نموذج تعاون مشترك مثمر ومستدام يدعم أهدافهما لتحقيق التنمية الشاملة لشعبيهما.

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وأشار سموه إلى أن المجر الصديقة شريك مهم لدولة الإمارات، معرباً عن تمنياته للمجر وشعبهما التقدم والازدهار.

وفي السياق ذاته ، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي بيتر زيجارتو التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتطرق إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين.

كما أكد سموه على أهمية تعزيز قنوات إيصال المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومكثف ومستدام ودون عوائق، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأقام معالي بيتر زيجارتو وزير خارجية المجر مأدبة إفطار تكريماً لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة سعود حمد الشامسي سفير الدولة لدى المجر.

عبدالله بن زايد
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