ماجد النعيمي يشهد حفل جائزة «عجمان للتنمية الاجتماعية» للقرآن

عجمان (وام)

شهد معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم في عجمان، مساء أمس الأول، حفل جائزة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية للقرآن الكريم لتكريم الفائزين في دورتها السادسة، الذي أقيم بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات.

وأكدت منى صقر المطروشي، المديرة العامة للجمعية، أن الجائزة تستهدف شريحة الطلاب والطالبات من مختلف المدارس ومراكز تحفيظ القرآن في الإمارة، مشيرة إلى أن الجمعية تهدف من خلال هذه الجائزة إلى الإسهام في بناء جيل يتمسك بتعاليم وقيم ديننا الإسلامي الحنيف؛ تجسيداً لرؤى قيادتنا الوطنية.

وكرَّم معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، خلال الحفل، الطلبة الفائزين في المسابقة الذين بلغ عددهم 60 من بين 260 مشاركاً ومشاركة في الدورة، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة التحكيم.