الأربعاء 3 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ماجد النعيمي يشهد حفل جائزة «عجمان للتنمية الاجتماعية» للقرآن

ماجد النعيمي يشهد حفل جائزة «عجمان للتنمية الاجتماعية» للقرآن
3 ابريل 2024 02:06

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
1.5 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال يناير بنمو 24.4%
5 مكاسب تعيد النصر إلى طريق البطولات

شهد معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم في عجمان، مساء أمس الأول، حفل جائزة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية للقرآن الكريم لتكريم الفائزين في دورتها السادسة، الذي أقيم بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات.
وأكدت منى صقر المطروشي، المديرة العامة للجمعية، أن الجائزة تستهدف شريحة الطلاب والطالبات من مختلف المدارس ومراكز تحفيظ القرآن في الإمارة، مشيرة إلى أن الجمعية تهدف من خلال هذه الجائزة إلى الإسهام في بناء جيل يتمسك بتعاليم وقيم ديننا الإسلامي الحنيف؛ تجسيداً لرؤى قيادتنا الوطنية.
وكرَّم معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، خلال الحفل، الطلبة الفائزين في المسابقة الذين بلغ عددهم 60 من بين 260 مشاركاً ومشاركة في الدورة، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة التحكيم.

ماجد النعيمي
الإمارات
عجمان
جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
اليوم 13:20
فريق بحثي من أميركية الشارقة يطور تكنولوجيا بلوكشين مبتكرة لتداول أرصدة الكربون
علوم الدار
فريق بحثي من أميركية الشارقة يطور تكنولوجيا بلوكشين مبتكرة لتداول أرصدة الكربون
اليوم 15:17
«ياس مان» يطارد الجولة الثالثة للتاج العربي في مضمار أبوظبي
الرياضة
«ياس مان» يطارد الجولة الثالثة للتاج العربي في مضمار أبوظبي
اليوم 15:17
«مصدر» تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي
اقتصاد
«مصدر» تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي
اليوم 15:13
الفلبين تصدر تحذيراً من خطر حدوث تسونامي وتأمر بإخلاء مناطق ساحلية
الأخبار العالمية
الفلبين تصدر تحذيراً من خطر حدوث تسونامي وتأمر بإخلاء مناطق ساحلية
اليوم 15:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©