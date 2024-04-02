«عنواني».. أبوظبي كتاب مفتوح

أبوظبي (الاتحاد)

يعتمد مشروع «عنواني»، الذي تنفذه دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والمتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري، أرقى المعايير العالمية المتّبعة في أنظمة العنونة الجغرافية والإرشاد، ويسهم في توفير الوقت الخاص بالتنقل، وتسهيل عملية الوصول إلى المكان المطلوب، وفي تعزيز الخدمات اللوجستية، والمساعدة في تسليم السلع والخدمات بشكل أسرع ودقة عالية، فضلاً عن دوره في تحسين وقت الاستجابة لحالات الطوارئ، ورفع أداء عمليات التخطيط وتسيير الأعمال من خلال توفير معلومات دقيقة عن العنوان المطلوب مشاركته من قبل المتعامل.

ويمكن للجمهور الاستفادة من البيانات والمعلومات الخاصة بعنونة المباني، وتسمية الشوارع عبر تطبيق «عنواني كليك»، وبرامج وتطبيقات الملاحة والخرائط العالمية الأخرى مثل «خرائط جوجل»، ما يضع كل البيانات بين يدي سُكان الإمارة وزوارها، لتمكنهم من إجراء عمليات بحث عناوين وجهاتهم. وتم تحميل التطبيق من قبل 9 آلاف مستخدم، لتوفيره بنية تحتية ذكية تُسهّل عملية الوصول، والتنقل الفعّال إلى مختلف الوجهات في الإمارة.