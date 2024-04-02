منصور بن زايد يلتقي موظفي عدد من الجهات المحلية والاتحادية وسفراء دول شقيقة وصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، موظفي عدد من الجهات المحلية والاتحادية وسفراء دول شقيقة وصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت اليوم بلقاء موظفي عدد من الجهات المحلية والاتحادية وسفراء دول شقيقة وصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومشاركتهم مأدبة الإفطار..تبادلنا أطيب الأمنيات بدوام الخير والنماء والرخاء على دولة الإمارات وشعبها».