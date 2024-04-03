«منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال» ينشر ورقة بحثية حول تقنيات مكافحة الجرائم المالية

أبوظبي (وام)

أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات عن النسخة الأولى من الورقة البحثيّة الصادرة بعنوان، «الآراء الحاليّة بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة»، والتي تم عرضها على حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي.

وقال حامد الزعابي: «تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم أولوياتنا الاستراتيجية في دولة الإمارات، ويولي المكتب التنفيذي اهتماماً خاصاً بمشاريع منتدى الشراكة، نظراً لدوره المحوري في تعزيز الحوار مع القطاع الخاص.. إن صدور هذه الورقة يعد مثالاً حيوياً على النتائج المثمرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات فيما بينهم، وذلك لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فاعلية».

من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال لدى المكتب التنفيذي: «يسرّني الإعلان عن نشر هذه الورقة البحثيّة المهمّة في هذا الوقت، حيث نجح فريق عمل الشؤون الرقميّة في إبراز التزام مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الماليّة وسعيها للاستفادة من قدرات التقنيّات المتاحة الملائمة، حيث أثبتت تلك المؤسسات التي تعتمد التقنيّات المبتكرة، وتتبنّى نهج العمل التعاوني أنّها قادرة على مواجهة تحدّيات الجرائم الماليّة القائمة على استخدام التكنولوجيا أكثر من أيّ وقتٍ مضى».

وأضاف: «أتوجّه بجزيل الشكر إلى أعضاء فريق عمل الشؤون الرقميّة الذين ساهموا في صياغة هذه الوثيقة البحثيّة، حيث نؤمن بأهمية الحوار الفعال والاتصال الاستراتيجي بين القطاعين، والذي بدوره يعزز من فرص التعاون وتبادل الخبرات وزيادة الشفافية. وأوصي جميع الخبراء في القطاعات كافّة، والمجتمع الأكاديمي كذلك، بالاطّلاع على هذه الوثيقة، حيث إنّ محتواها والتوصيات الصادرة عنها قيّمة بالنسبة إلى من هم في خطوط الدفاع الأماميّة في مواجهة الجرائم الماليّة».

وقال نيشانث نوتاه، رئيس فريق عمل الشؤون الرقميّة لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة الرشوة الفساد والتكنولوجيا الرقابيّة لدى بنك المشرق: «تعكس هذه الوثيقة الجهود المميّزة للمساهمين كافة من أعضاء فريق عمل الشؤون الرقميّة، وتقدّم لمحة معمّقة حول أحدث التقنيّات التي أثبتت إمكاناتها لتعزيز قدرات مكافحة الجرائم الماليّة. إنّ هذه الوثيقة البحثيّة بغاية الأهمّية بالنسبة إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الماليّة ومقدمو خدمات التكنولوجيا والاختصاصيون في مجال تقنيات الامتثال، ومواجهة غسل الأموال والتكنولوجيا الرقابيّة، وأيّ شخص مهتمّ بشؤون مكافحة الجرائم الماليّة».

وشارك أكثر من 40 مساهماً من القطاعين العام والخاص في صياغة الورقة البحثيّة الّتي تتطرّق إلى مجموعة من جوانب استخدام التكنولوجيا في خمسة فصول، وهي «اعرف عميلك»، و«العناية الواجبة تجاه العميل»، و«قبول العملاء إلى مراقبة المعاملات»، و«عمليّات فحص القوائم» و«نموذج إدارة المخاطر/البيانات» و«التأثير التحوّلي للنماذج اللغوية الكبيرة».

يشكّل منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم الماليّة في دولة الإمارات، وقد تم تأسيسه عام 2021 لرصد الأنشطة الجرميّة وتعطيلها، وتخفيف حدّة أيّ ضرر قد يلحق بنزاهة النظام المالي في الإمارات.