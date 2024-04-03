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جامعة زايد توسع نطاق البرامج الأكاديمية الفصل المقبل

مبنى جامعة زايد (من المصدر)
4 ابريل 2024 02:29

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت جامعة زايد توسيع نطاق البرامج الأكاديمية المقدمة، اعتباراً من الفصل الدراسي القادم الذي يبدأ في خريف عام 2024. ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الجامعة بإثراء المسيرة التعليمية للطلبة وبمواكبة الاستراتيجيات الوطنية ضمن رؤية حكومة دولة الإمارات المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية على الصعيد الوطني.
ويتم فتح التسجيل في 11 برنامجاً للبكالوريوس عبر 6 كليات بجامعة زايد، وهي: كلية الفنون والصناعات الإبداعية، وكلية الإدارة، وكلية علوم الاتصال والإعلام، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الدراسات المتعددة التخصصات، وكلية العلوم الطبيعية والصحية، بالإضافة إلى كلية الابتكار التقني. ويعكس هذا التوسع التزام جامعة زايد بتوفير فرص أكاديمية متنوعة تتماشى مع الأولويات الوطنية وتلبي احتياجات الطلبة المتنامية ومتطلبات سوق العمل.

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وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة مجلس الأمناء بجامعة زايد، أهمية توفير الخيارات الأكاديمية المتنوعة للطلبة، مشيرة إلى دور ومسؤولية جامعة زايد كمؤسسة تعليم عالٍ اتحادية في توفير برامج تتناسب مع تطلعات الطلبة وتتماشى مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق العمل التنافسية. 
وأضافت معاليها: إن التعليم يجب أن يكون نقطة الانطلاق لمسيرة الطلاب المهنية وبوابة لاستكشاف المواهب وتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمع.
من جهته، أشار الأستاذ الدكتور مايكل ألين، مدير الجامعة بالإنابة، إلى استعداد الجامعة لتوفير الإمكانات والأدوات اللازمة لاستقطاب الطلبة الجدد، وأن هذه البرامج ستتمكن من تعزيز دور الجامعة كمركز رائد للابتكار والتعليم وتنمية فكر الطلبة. وأضاف: إن الجامعة تسعى من خلال التوسع في هذه البرامج الجديدة، بجانب الدراسات متداخلة التخصصات إلى تحقيق التوازن المثالي بين احتياجات الطلبة ومتطلبات سوق العمل.
وبالنسبة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة في بداية العام الدراسي المقبل، أشار إلى أن البرامج الجديدة متاحة الآن على نظام المكتب الوطني للقبول والتسجيل (NAPO).

جامعة زايد
الإمارات
شما المزروعي
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