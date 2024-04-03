«بلدية العين» تستهدف 400 أسرة في «المير الرمضاني»

إيهاب الرفاعي (العين)

تنفذ بلدية مدينة العين مبادرة المير الرمضاني، تماشياً مع قيم العطاء والعمل التطوعي المجتمعي والتسامح في الإمارات العربية المتحدة، والتي تزداد أهمية خلال الشهر الكريم، وذلك عبر توفير سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية في شهر رمضان المبارك لعام 2024 وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، وتستهدف المبادرة أكثر من 400 أسرة متعففة وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال المركز الرئيس لتوزيع المواد الغذائية في منطقة العين الصناعية.

وتهدف مبادرة المير الرمضاني لتنفيذ مبادرات مجتمعية تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية، وتأصيل مبدأ التكافل الاجتماعي، وتثمين قيم الخير في المجتمع، لا سيما في شهر رمضان المبارك.

كما تقوم بلدية مدينة العين أيضاً بتنفيذ مبادرة لتوزيع 6050 وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع «الهلال الأحمر»، وشملت 6 مراكز، وهي مركز وسط المدينة، ومركز الهير، ومركز المقام، ومركز مزيد، ومركز التواجد البلدي، ومركز الوقن؛ وذلك حرصاً على تجسيد تعاليم الدين الإسلامي، وترسيخاً لقيم العطاء والتراحم الإنساني، وتوطيداً للعلاقات والمسؤوليات المجتمعية بين مختلف فئات مجتمع دولة الإمارات خلال شهر رمضان المبارك.

وتتضمن مبادرة إفطار الصائم توزيع 6050 وجبة غذائية بمعدل 200 وجبة يومياً طيلة شهر رمضان، وذلك في حديقة ناهل، وحديقة الجاهلي، وحديقة المقام، وحديقة السلامات، وحديقة أبو سمرة، واستراحة رماح، ومنطقة النود، ومنطقة العامرة، ومنطقة الوقن؛ بهدف تعزيز الدور المجتمعي في بلدية مدينة العين، من خلال دعم ومساندة ذوي الدخل المحدود والعمال، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع حفظ النعمة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.