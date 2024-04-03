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علوم الدار

70 ألف وجبة «كسر صيام» في رأس الخيمة

خلال توزيع وجبات كسر الصيام (الاتحاد)
4 ابريل 2024 02:29

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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أكد راشد الكعبي، مديرعام مركز الهلال الأحمر برأس الخيمة، أن الأعمال الخيرية والإنسانية والمبادرات التي تقدمها «الهيئة» تُعد تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية النبيلة بتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز روح التضامن والتعاون في المجتمع، واستمراراً لقيم العطاء التي رسخها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا قيم العمل الإنساني، ومساعدة الآخرين، وروح التكافل والعطاء والتلاحم المجتمعي، خلال الشهر الفضيل.
وقال: إن عملية توزيع وجبات كسر الصيام تتم يومياً في محطات عدة ونقاط كثيرة في إمارة رأس الخيمة، بالتزامن مع قرب أذان المغرب، بالتعاون مع متطوعي «الهيئة»، وبمشاركة موظفي مؤسسات ودوائر حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المركز خصص حوالي 70 ألف وجبة كسر صيام يتم توزيعها في 14 موقعاً في الإمارة، منها: محطات الوقود ومنفذ حدودي، وذلك ضمن مبادرة «كسر الصيام»، والتي يتم خلالها توزيع وجبات كسر الصيام على القادمين والمغادرين من الدولة عبر المنفذ الحدودي رأس الدارة.
ونوه الكعبي بأن عدد المتطوعين التابعين لمركز رأس الخيمة للهلال الأحمر نحو 120 متطوعاً يقومون بالمشاركة في عملية توزيع «كسر الصيام»، داعياً المحسنين إلى المساهمة مع الهيئة في دعم جهود تنفيذ مشروع «كسر الصيام» الذي يرمي إلى الحد من ظاهرة القيادة المتهورة التي تتزامن مع اقتراب موعد الإفطار.

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