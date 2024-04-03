خطة لإدارة عمليات النظافة العامة في دبي خلال العيد

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي عن خطتها لإدارة عمليات النظافة والخدمات المجتمعية المتعلقة بمجالات الإدارة المستدامة للنفايات خلال عطلة عيد الفطر في الإمارة، والتي حددت من خلالها برامج وخطط العمل الفنية والجهود الإشرافية والميدانية الهادفة إلى ضمان نظافة كافة الطرق، بما فيها السريعة والمناطق السكنية والمرافق العامة.

وتأتي خطة بلدية دبي، ضمن جهودها المتواصلة والدؤوبة في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتوفير أعلى مستويات الجَودة المتعلقة بخدمات وعمليات النظافة العامة في إمارة دبي على مدار العام وفي مختلف المناسبات والأعياد والأحداث التي تستضيفها الإمارة، وذلك تعزيزاً لمستهدفاتها الاستراتيجية في جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية وجَودة للحياة، وحرصها المستمر على ضمان تمتع كافة سكان وزوار الإمارة بأفضل التجارب السياحية والترفيهية والمعيشية.

وأوضحت بلدية دبي، أنها خصصت 2.300 عامل نظافة لمتابعة الأعمال في كافة أنحاء الإمارة سيعملون على مدار 4 ورديات مع توفير كافة الوسائل والمعدات لعاملي الفرق الميدانية، إضافةً إلى 650 مهندس نظافة تابعين القطاع الخاص، جرى تعهيد مهام النظافة العامة لهم في المناطق السياحية والصناعية والصحراوية، فيما ستضم الفرق حوالي 250 موظفاً إشرافياً ورقابياً لمتابعة مهام النظافة العامة، وإنجاز إغلاق البلاغات الميدانية الطارئة.

إلى جانب ذلك، جهزت البلدية نحو 752 آلية ومركبة ستكون متوفرة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة وتحت الطلب، حيث سيكون متوسط البرامج اليومية للأسطول الآلي 456 برنامجاً خلال عطلة العيد.