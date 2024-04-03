«تعليم»: شهادات صفوف النقل «وصفية بالحروف»

دينا جوني (دبي)

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن شهادات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية من صفوف الثالث لغاية الحادي عشر ستصدر وصفية وبالحروف فقط لجميع المواد الدراسية من المجموعة «أ» و«ب» الأساسية والعملية، مشيرة إلى أن الشهادة سيتم فيها توضيح المقاييس الوصفية لسلم تقدير الدرجات.

وأوضحت أن صفوف الثاني عشر ترصد لهم الدرجة بالأرقام والحروف معاً، فيما ترصد مواد المجموعة «ب» العملية بالحروف فقط ولا تدخل ضمن معدل الطالب في جميع الصفوف الدراسية.

ويتضمن سلم تقدير الدرجات للصفوف من الأول إلى الثامن في جميع المسارات التعليمية 16 درجة، مقابل 13 درجة للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر.

وكانت المؤسسة قد أشارت إلى أن الطلبة في صفوف الأول والثاني والثالث ملزمون بحضور 65 في المئة من أيام التمدرس، أو إجراءات التقييم خلال الفصول الدراسية الثلاثة، كشرط أساسي للترفيع.

وذكرت أنه يتم ترفيع الطالب إلى الصف الأعلى عند اجتياز جميع مواد المجموعة «أ» الأساسية وتحقيق الدرجات الصغرى على الأقل، وأن عدم اجتياز أية مادة من مواد تلك المجموعة بعد امتحان الإعادة، يلزم الطالب بإعادة الصف. ولفتت «تعليم» إلى أن الطالب الذي لا يحقق درجة النهاية الصغرى في أكثر من ثلاث مواد من مواد المجموعة «أ» لا يحق له تقديم اختبار الإعادة، بل يعيد الصف مرة أخرى، ولديه فرصة واحدة لتقديم اختبار الإعادة مرة واحدة لكل مادة في نهاية العام الأكاديمي.

وترصد درجة النهاية الصغرى للنجاح (درجة الاجتياز 50 في الحلقة الأولى والثانية و60 في الحلقة الثالثة) للطالب في اختبار الإعادة، حتى لو كانت الدرجة أكثر من ذلك.