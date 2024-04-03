«دبي القابضة» و«تنمية المجتمع» تشاركان الأيتام والقُصَّر الاستعداد لعيد الفطر

دبي (الاتحاد)

في إطار مبادرتهما الرمضانية المشتركة «هبة في محلها»، نظمت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، معرضاً لهدايا العيد أُقيم في مجلس المزهر التابع لـ«الهيئة» على مدار يومين، وتم تخصيصه لصالح الأيتام والقُصَّر المسجلين لدى «الهيئة». وأتاح المعرض، الذي شارك في تنظيمه حوالي 30 من موظفي «الهيئة» ومن المتطوعين المسجلين في برنامج دبي للتطوع، للمستفيدين اختيار ما يحتاجون إليه من مستلزمات العيد والهدايات والقرطاسية والإكسسوارات في أجواء أضفت البهجة والتلاحم الاجتماعي على جميع المشاركين، وبلغ عدد المستفيدين من فعالية مجلس المزهر أكثر من 1400 من الأيتام والقُصَّر وأسرهم.

وتعكس مبادرة «هبة في محلها» ضمن حملة «رمضان في دبي» التي أطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، التزام «دبي القابضة» بالمسؤولية المجتمعية، كما تجسّد منظومة العطاء المستدام التي تتبناها، وتضمنت المبادرة إعادة استخدام آلاف المنتجات والسلع الجديدة وتقديمها هدايا متميزة لأكثر من 8000 عامل و1400 فرد من ذوي الدخل المنخفض تحت إشراف ودعم هيئة تنمية المجتمع.