«الآيزو» لـ«مختبر الرصد الإشعاعي المهني» بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

دبي (الاتحاد)

حصل مختبر الرصد الإشعاعي المهني في مركز الوقاية من الإشعاع بإدارة الأشعة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على شهادة الآيزو لكفاءة أداء مختبرات القياس والمعايرة، حيث يعكس هذا الإنجاز اعترافاً دولياً بكفاءة وأهلية المختبر لتوفير نتائج موثوقة ودقيقة، إذ باعتباره مساهماً رئيساً في توفير خدمات الرصد الإشعاعي المهني للعاملين في المجالات الإشعاعية بالدولة، وذلك لأغراض الوقاية من الإشعاع.

ويأتي هذه الاستحقاق ثمرة لجهود المؤسسة في تحقيق التميز، وتماشياً مع استراتيجيتها في تطوير الخدمات وضمان شموليتها وتكاملها وفق أفضل الممارسات العالمية، ورفع جودة الخدمات وتحقيق التنافسية العالمية، حيث يعتبر المختبر من المرتكزات الأساسية في المؤسسة لدعم البنية التحتية، للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات.

وأكد الدكتور عبدالله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة بالمؤسسة، حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تطوير منظومة العمل وتدشين مفاهيم الجودة في خدماتها، لتحقيق رؤيتها في أن تكون من الوجهات الرائدة عالمياً في تقديم أفضل الخدمات، معتبراً حصول مختبر الرصد الإشعاعي المهني في مركز الوقاية من الإشعاع على اعتماد الآيزو انعكاساً واضحاً على تكامل وتناغم الجهود الحكومية على الصعيد الاتحادي، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور والمجتمع.

بدورها، أشادت الدكتورة أمينة الجسمي، مدير إدارة الأشعة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بقدرة المختبر على الاستجابة لمتطلبات الجودة كافة، وتمكنه من مواكبة آخر المستجدات التقنية الحديثة، علاوة على أنه يعزز مجالات التنافس الدولية في معايير التميز والريادة.

وأوضحت الجسمي أن لجنة الاعتماد قامت بعمل تقييم ميداني شامل للعوامل كافة في المختبر، والتي يمكن أن تؤثر في إنتاج المعلومة الفنية، حيث تعتمد معايير التقييم على مقياس دولي لتقييم المختبرات على نطاق عالمي، والتي تركز على قدرة المختبر على إنتاج بيانات دقيقة وسديدة للاختبارات والمعايرات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يدل على كفاءة فريق العمل المتخصص، ودوره الفعال في تعزيز سبل التعاون مع الجهات الدولية.

وتقدمت مريم الهاجري، مدير مركز الوقاية من الإشعاع، بخالص الشكر والتقدير للشركاء الاستراتيجيين والمتمثلين بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على دورهم الأساسي والفعال في دعم المختبر، كما أوضحت أن هذه الشهادة ستعزز من مكانة المركز مرجعاً رئيساً في مجال الوقاية من الإشعاع والسلامة الإشعاعية في الدولة.