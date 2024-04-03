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سالم بن سلطان القاسمي يشيد بجهود «البسمة التطوعي» برأس الخيمة

سالم بن سلطان القاسمي خلال الاستقبال (وام)
4 ابريل 2024 02:29

رأس الخيمة (وام)

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أشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دارة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، بجهود فريق البسمة التطوعي برأس الخيمة بقيادة مهرة محمد جمعة بن صراي، وإسهامات الفريق الداعمة للعمل الخيري والإنساني مع بقية الجمعيات والفرق الخيرية والتطوعية والإنسانية بالإمارة.
وثمَّن الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، خلال استقباله في مجلسه بمنطقة الدهيسة برأس الخيمة، أعضاء الفريق، تحفيز الأجيال الشابة على الإسهام في صنع التغيير الإيجابي في نفوس الآخرين، خاصة مبادرة الفريق المتميز في إنجاز 30 حملة خيرية، وتوعية صحية لمرتادي الخيام الرمضانية.

رأس الخيمة
سالم بن سلطان القاسمي
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