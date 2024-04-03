تفاهم بين «بشرية دبي» وجامعة حمدان بن محمد الذكية

دبي (الاتحاد)

وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، لتشكل خريطة طريق للتعاون الثنائي في مجالات الأبحاث والدراسات التخصصية والتدريب، بالإضافة إلى نقل المعارف والمهارات وتعزيزها، فضلاً عن تفعيل قنوات الاتصال المؤسسي والخدمة المجتمعية ووضع إطار تنظيمي يحدد آلية التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموارد البشرية.

وقّع المذكرة كل من عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي؛ والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية. وتنصّ المذكرة على تبادل الخبرات والأبحاث والتنسيق في إعداد أبحاث مشتركة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في مجال الموارد البشرية والتعاون في مجال التدريب والتطوير.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية تأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز آليات تمكين الكفاءات المواطنة، ورفدها بالأدوات التي تعزز قدرتها على الاضطلاع بأدوارها في قيادة العمل الحكومي المستقبلي، من خلال تقديم التدريب في مجال الموارد البشرية وإعداد الأبحاث والدراسات الكفيلة بتنمية مهارات الطلبة في هذا المجال.

وأضاف الفلاسي: «تكتسب المذكرة أهميةً كبيرة لكونها تركز على دعم مجالات التعاون المشترك والمبادرات والمشاريع الرامية إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب بمجال الموارد البشرية. ويعكس توقيع المذكرة حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة بشأن توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في سبيل تمكين الكوادر الوطنية. وسيتيح التعاون بين الجانبين فرصاً واسعة للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات والتجارب الرائدة لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتوظيفها، بما يساعد الطلبة في مجال أبحاث الموارد البشرية».

كما أوضح حرص الدائرة على التعاون مع مختلف الجهات والقطاعات في دبي لتوفير فرص التدريب لمنتسبي وكوادر هذه الجهات في مجال الموارد البشرية، بما يمكنهم من تحقيق أعلى مستويات الأداء في مجال الإدارة ورفع مستوى مهارات الاتصال والتواصل لديهم. وأشار الفلاسي إلى أن مذكرة التعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية ستسهم في تطوير الموارد البشرية بما يواكب التطور الشامل في العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء في هذا القطاع.