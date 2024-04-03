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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري فنزويلا وجزر سليمان

خلال تسلم أوراق سفير فنزويلا (من المصدر)
4 ابريل 2024 02:29

أبوظبي (وام)
تسلّم سيف عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد نبيل عبدالخالق، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الدولة. وتمنّى الشامسي للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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كما تسلّم سيف عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد كورنيليوس واليجيريا، سفير جزر سليمان لدى الدولة. وتمنّى الشامسي للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. 
من جانبه، أعرب سفير جزر سليمان الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وزارة الخارجية
الإمارات
فنزويلا
جزر سليمان
سيف الشامسي
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