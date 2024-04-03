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حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
4 ابريل 2024 00:52

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة ،جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك .

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة و الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام و الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

 

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وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

 

 

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
حضر الاستقبالات، سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
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