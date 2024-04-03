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منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها سلطان بن حمدان

منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها سلطان بن حمدان
4 ابريل 2024 00:56

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم مأدبة الإفطار التي أقامها تكريماً لسموه.. معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

 

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية وأطيب الأمنيات فيما تبقى من شهر رمضان المبارك بدوام الصحة والسعادة للجميع.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها بمزيد من الرخاء والنماء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
 كما تناول الحضور الحديث حول فضائل شهر رمضان المبارك وقيم الخير والعطاء والتواصل والترابط المتأصلة في مجتمع الإمارات والحرص على تناقلها بين الأجيال سيراً على النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لدى شعب الإمارات.

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كما حضر المأدبة..معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع مستشار في ديوان الرئاسة، ومعالي فارس محمد المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومعالي حميد سعيد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
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