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حاكم أم القيوين يزور مجلس أبناء المرحوم خلفان سالم بالشاوي الغفلي بمنطقة فلج المعلا

حاكم أم القيوين يزور مجلس أبناء المرحوم خلفان سالم بالشاوي الغفلي بمنطقة فلج المعلا
4 ابريل 2024 01:08

زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الليلة، مجلس أبناء المرحوم خلفان سالم بالشاوي الغفلي بمنطقة فلج المعلا.
وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين مع أبناء المرحوم خلفان بالشاوي الغفلي والمواطنين رواد المجلس الرمضاني التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة.

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حضر المجلس الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
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