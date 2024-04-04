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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
4 ابريل 2024 09:49

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم. 

وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في تويتر أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، 11.3 درجة مئوية في جبل جيس ( رأس الخيمة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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