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علوم الدار

"الهلال الأحمر" يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية لدعم الأشقاء في سوريا

"الهلال الأحمر" يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية لدعم الأشقاء في سوريا
4 ابريل 2024 10:05

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ برامجها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء في سوريا، حيث وزعت المزيد من المساعدات في محافظة اللاذقية على المتأثرين من الزلزال الذي وقع العام الماضي، وكثفت جهودها للحد من وطأة المعاناة التي يواجهوها السكان المحليون هناك جراء هذه الكارثة.

 

وقام فريق الهيئة بتوزيع المير الرمضاني، الذي تضمن مواد غذائية أساسية تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، بجانب الملابس الشتوية، إضافة إلى توزيع حليب الأطفال.

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وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات التي قدمها "الهلال الأحمر" 800 مستفيد.

 

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
سوريا
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