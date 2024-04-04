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علوم الدار

دراسة لـ"تريندز" حول دور الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطقس والمناخ

دراسة لـ"تريندز" حول دور الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطقس والمناخ
4 ابريل 2024 10:41

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان "سماوات الذكاء الاصطناعي: تحويل التنبؤ بالطقس والوعي المناخي" تستكشف كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال التنبؤ بالطقس من خلال دقة غير مسبوقة.

وتبين الدراسة، التي أعدتها الباحثة نور المزروعي، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي ودراسات المستقبل في "تريندز"، أنه من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات من الأقمار الصناعية ومحطات الطقس ومصادر أخرى، يمكن أن تتنبأ أنظمة الذكاء الاصطناعي بالأحداث الجوية المتطرفة بدقة أكبر، مما يسمح بتحسين الاستعداد للكوارث وإدارة المخاطر.

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وتُقدم الدراسة أمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل Gale، التي توفر ملخصات مخصصة للطقس تُلبي احتياجات مختلف القطاعات، مشيرة إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في توعية الجمهور بتغير المناخ، من خلال منصات تُترجم البيانات المناخية المعقدة إلى صيغة سهلة الفهم.

وخلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يحسن فقط من التنبؤ بالطقس، بل يغير بشكل أساسي طريقة فهمنا ومعالجتنا لتحديات المناخ.

المصدر: وام
تريندز
الذكاء الاصطناعي
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