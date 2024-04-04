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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
4 ابريل 2024 11:55

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة باسيرو ديوماي فاي.

 

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي عثمان سونكو رئيس وزراء جمهورية السنغال.

المصدر: وام
السنغال
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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