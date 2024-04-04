الشارقة.. افتتاح مسجد "الدعاء" بالفلج

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد "الدعاء" بمنطقة الفلج في ضاحية الرقة، ويتسع المسجد لـ 1500 مصل من الرجال والنساء، وذلك ضمن خطة الدائرة الرمضانية.

وشيد المسجد على نفقة أحد المحسنين وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، حيث تتوسطه قبة رئيسية دائرية الشكل، وتعلوه منارتان بارتفاع 30 مترا، وقد روعي في بنائه استخدام أفضل المعايير الحديثة التي تسهم في الحفاظ على البيئة، حيث يعمل بأنظمة حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وتم بناء المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 5058 مترا مربعا، تضم المصلى ومرافقه الخدمية من أماكن الوضوء ودورات المياه ومواقف للسيارات، وسكن للإمام وآخر للمؤذن، ويتسع المصلى لـ 1500 مصلٍ، منها 100 لمصلى النساء.

وأشاد عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة بالدعم السخي والكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمشاريع بناء المساجد حيث يخصص لها أفضل الأراضي وأكثرها تميزاً بالإمارة ومنها مسجد الدعاء الذي يمتاز بموقعه الحيوي بجانب مجلس ضاحية الرقة، ويعد معلماً متميزاً في تصميمه، ويضاف إلى منارات إمارة الشارقة العامرة بمساجدها ومآذنها، ويخدم القاطنين بجميع شرائحهم وخاصة جمهور ومرتادي مجلس ضاحية الرقة.

وثمن السبوسي جهود أهل الخير والإحسان في الإمارة، وما يقدمونه من أجل تشييد المساجد ورعايتها، داعياً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا.