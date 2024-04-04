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علوم الدار

"نقل عجمان" تعلن مواعيد الخدمات والتنقل خلال عيد الفطر المبارك

"نقل عجمان" تعلن مواعيد الخدمات والتنقل خلال عيد الفطر المبارك
4 ابريل 2024 13:05

أكدت هيئة النقل في عجمان، الانتهاء من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، معلنة عن مواعيد تقديم خدمات مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، ووسائل النقل والتي تشمل النقل العام والنقل البحري "عبرة عجمان" وحافلة تحت الطلب خلال إجازة عيد الفطر.

ووفرت الهيئة القنوات الذكية للمتعاملين للوصول إلى خدمات منظومة النقل المتنوعة، ويمكن طلب مركبات الأجرة عن طريق تطبيق "route " ، كما يمكن التواصل مع الهيئة على مدار الساعة عن طريق الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 600599997.

وقالت الهيئة، يستأنف مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات خدمات فحص المركبات العمل ابتداء من ثالث أيام العيد، وفقاً لمواعيد العمل الاعتيادية خلال أيام الأسبوع ، من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة مساء، وفي يوم الجمعة فستكون هناك فترتان، الصباحية من 7:30 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، والمسائية من 4:00 وحتى 9:00 مساءً، وفي يوم السبت من الساعة 8:00 صباحا وحتى 9:00 مساء.

وتم تحديد مواعيد النقل البحري خلال إجازة عيد الفطر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل في جميع محطات العبرة منها الراشدية والزوراء والصفيا والمارينا، .

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وشددت الهيئة على عملائها بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خلال تواجدهم في العبرة.

وبينت أن رحلات التنقل العام ستبدأ انطلاقها للخطوط الداخلية والخارجية في الساعة 6:00 صباحاً وحتى منتصف الليل، وذلك لتغطية الإقبال الكبير من المستخدمين خلال أيام العيد، وتعد رحلات النقل العام مجانية لأصحاب الهمم و كبار السن.

وبالنسبة لخدمة حافلة تحت الطلب فستكون مواعيد عملها خلال أيام عيد الفطر من الساعة السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل، ويمكن للمتعاملين طلب خدمة "حافلة تحت الطلب" من خلال التطبيق الذكي المتوفر في أبل ستور وجوجل بلاي ستور على الهواتف والأجهزة الذكية.

المصدر: وام
عيد الفطر المبارك
عجمان
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