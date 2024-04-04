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" أبوظبي للدفاع المدني" تحتفي بتخريج 65 مشاركاً من دورة دولية متقدمة في سنغافورة

" أبوظبي للدفاع المدني" تحتفي بتخريج 65 مشاركاً من دورة دولية متقدمة في سنغافورة
4 ابريل 2024 13:30

احتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بتخريج 65 مشاركاً في الدورة الدولية الأولى المتقدمة لقادة الفصائل التي عقدت في أكاديمية الدفاع المدني في سنغافورة، بهدف تأهيل قادة فصائل الإطفاء من خلال برامجها التدريبية المتنوعة في مجالات مكافحة الحرائق والإنقاذ.

 

وأعرب معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، عن اعتزازه بما تحقق من إنجازات في هذه الدورة، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير مهارات كوادر الدفاع المدني، وتوفير أفضل البرامج التدريبية والتأهيلية لهم، لضمان أعلى مستويات الأداء والفاعلية في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

 

حضر حفل التخرج، العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، وسعادة جمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، والمفوض العام إريك ياب، قائد قوة الدفاع المدني السنغافوري، والعميد الآن شاو، مدير أكاديمية الدفاع المدني السنغافوري، ووفد من هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

 

وثمن العميد الظاهري الدور الريادي للدفاع المدني السنغافوري كشريك استراتيجي، والنتائج التي تحققت من التعاون المشترك بين هيئة أبوظبي للدفاع المدني والدفاع المدني السنغافوري، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المستقبلي لتعزيز الأهداف المشتركة.

 

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وهنّأ الخريجين على المستويات المتقدِّمة والكفاءة العالية التي أظهروها خلال الدورة، موضحاً أن هذا الإنجاز يعد خطوةً مهمَّةً لتعزيز قدرات الهيئة في مجالات الدفاع المدني، ويسهم بفاعلية في رفع جاهزية الفرق لمواجهة التحديات. 

 

ولفت إلى أن الدورة التدريبية الأولى تعد إنجازاً يؤكد الرؤية الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تطوير قدراتها البشرية لضمان استدامة منظومة السلامة في إمارة أبوظبي.

 

واستمرت الدورة 25 أسبوعاً، وتضمنت محاضرات متخصِّصة نظرية وعملية عن مكافحة الحرائق والإنقاذ، والتعامل مع المواد الخطرة، والبحث والإنقاذ، والتحقيق في الحرائق، وإدارة الحوادث، والحماية المدنية، وغيرها. 

 

وأسهمت الدورة التدريبية في تأهيل المتدربين من ذوي الكفاءة وتمكينهم، لقيادة عمليات وحدة مكافحة الحرائق والإنقاذ على مستوى فصيل، وإدارة إجراءات عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق.

المصدر: وام
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
سنغافورة
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