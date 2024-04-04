ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

ولفت المركز إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والثاني عند الساعة 23:54، والجزر الأول عند الساعة 17:05 والثاني عند الساعة 04:44.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:40 والثاني عند الساعة 07:30، والجزر الأول عند الساعة 12:47 والثاني عند الساعة 01:54.