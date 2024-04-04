شرطة الفجيرة تطلق الحملة المرورية الفرعية الثانية «احذر الانحراف المفاجئ»

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، فعاليات الحملة المرورية الفرعية الثانية لعام 2024م تحت شعار (احذر الانحراف المفاجئ)، وذلك ضمن إطار الحملات الفرعية المحلية ضمن الخطة التشغيلية لإدارة المرور والدوريات بالقيادة والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية التي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بتمكين التنقل الآمن للطرق من خلال الأنظمة المرورية الحديثة.

تهدف الحملة، إلى التوعية بالمخاطر الناجمة عن حوادث الانحراف المفاجئ والأسباب المؤدية له، كما تدعو الحملة الإخوة السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية لقيادة آمنة على الطريق، وتجنب الممارسات الخطرة، خاصة الانحراف المفاجئ بالمركبة.

وأكد العقيد صالح محمد عبد الله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات، أن الانحراف المفاجئ بالمركبة من المسببات الرئيسة لأخطر الحوادث الخطرة، التي تكون نتيجتها إما إصابة أو وفاة.

وقال إن حوادث الانحراف المفاجئ تقع نتيجة عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات الأمامية، وأكثر حوادث الانحراف المفاجئ خطورة التي تقع على سرعات عالية.

وحث مدير المرور على ضرورة الالتزام بخط السير واستخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار، لتجنب المخالفات والحوادث، وقال إن الانحراف المفاجئ بالمركبة مخالفة مرورية، وملزمة للسائق بدفع غرامة مالية قدرها (1000) درهم و(4) نقاط مرورية.

وأكدت النقيب موزة الدرمكي، مدير فرع التوعية والإعلام المروري، أهمية دور حملات التوعية المرورية في تعزيز مفاهيم القيادة الآمنة على الطريق، من خلال البرامج والمحاضرات التوعوية المعدة لنشر الوعي والثقافة المرورية وتقديم النصائح والإرشادات الوقائية عبر نقاط التوعية المختلفة، بالإضافة إلى التوعية عبر الرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي.