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«قضاء أبوظبي» تستعرض مفاتيح «السعادة الأسرية»

«قضاء أبوظبي» تستعرض مفاتيح «السعادة الأسرية»
5 ابريل 2024 02:33

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكدت محاضرة نظمتها دائرة القضاء في أبوظبي، بمجلس محمد الفلاحي الياسي في المرفأ بمنطقة الظفرة، أن الحوار والإنصات والتفهم والاهتمام والعناية، والتقدير والتسامح والتغافل والتحلي بالإيجابية في التعامل مع أطراف الأسرة كافة، من أهم مفاتيح السعادة الأسرية. ووجهت المحاضرة، التي عقدت ضمن مبادرة «مجالسنا»، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وألقاها يحيى الحربي، الموجه الأسري بدائرة القضاء، نصائح مجتمعية ورسائل إيجابية يمكن أن تساعد الأسر في تعزيز الاستقرار، وبناء علاقة إيجابية مع الشريك الآخر، وتحقيق السعادة. وتناولت المحاضرة كيفية إدارة منظومة العلاقات، وقواعد تحقيق الاستقرار الأسري، وتعريف مثلث السعادة، ومفهوم الاستقرار الأسري، وتطرقت إلى فوائد وأصول الحياة الزوجية، وسبل المحافظة على كيان الأسرة، وضمان تماسكها واستقرارها، ومظاهر اهتمام الشريعة الإسلامية بالأسرة.

قضاء أبوظبي
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دائرة القضاء في أبوظبي
دائرة القضاء
السعادة الأسرية
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